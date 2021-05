L'irresistibile Maria Pia Timo torna in scena con "Una donna di prim’ordine"

Lunedì 7 giugno alle ore 21 il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia alzerà il sipario nel segno della leggerezza e dell’irresistibile comicità di MARIA PIA TIMO e il suo spettacolo Una donna di prim’ordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito, di cui la celebre comica è anche autrice insieme al regista Roberto Pozzi. Dopo la replica cervese, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 8 e mercoledì 9 giugno alle ore 21.

Il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, le parecchie mail da smistare, la palestra, la chat della palestra, “gli occhiali? Dove ho messo gli occhiali?”, lo sconquasso dei topi di appartamento, la chat dei vicini, le troppe mail da smistare, lo scompiglio dei bambini, “lo prendi tu il latte?”, la chat delle mamme, la piscina, le lavatrici, le spam, le scadenze... Basta! Il “logorio della vita moderna”, per citare un vecchio Carosello, ci fa desiderare un più sereno eremitaggio monacale, ci logora i nervi, il fisico e le unghie. Può un’attrice comica mettere in ordine la vostra vita? Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici-omeopatici-stupefacenti e soprattutto tante risate. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di un divertente e accorato a-solo per la ricerca della felicità in uno spettacolo che forse cambierà un po’ le nostre abitudini.

Biglietti: da 12 a 24 euro. Prevendite: nel giorno di spettacolo dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Walter Chiari. Prenotazioni telefoniche: nei giorni di rappresentazione al numero 0544 975166 dalle ore 11 alle ore 13. Vendita online su Vivaticket.