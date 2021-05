“L'Italia dell'architettura con i mattoncini”: ultimi giorni per visitare la mostra a palazzo Rasponi

Ultimi giorni per visitare la mostra “L'Italia dell'Architettura con i Mattoncini”, allestita negli spazi di palazzo Rasponi dalle Teste fino a martedì, con orario di apertura al pubblico dalle 15.30 alle 21.30.

Si tratta della prima esposizione personale di Luca Petraglia. Classe 1991, il giovane artista milanese è uno dei maggiori esperti internazionali nella riproduzione di monumenti con i celebri mattoncini Lego; autore di opere realizzate minuziosamente in scala con pazienza e grande cura dei dettagli, qualità che lo hanno reso protagonista di una serie di esposizioni internazionali di successo.

Già noto al pubblico ravennate per la presenza al Ravenna Brick Festival 2019, importante evento dedicato al mondo Lego, Petraglia omaggia il pubblico esponendo in anteprima assoluta anche il prezioso elemento architettonico che oggi ospita le sue creazioni artistiche: palazzo Rasponi dalle Teste, esposta accanto all'opera forse più attesa, la Tomba di Dante, presentata insieme al Ponte dei Sospiri di Venezia, alla Basilica di Santa Croce e al Campanile di Giotto a Firenze, alla Cappella Cornaro di Roma e ad altre preziose riproduzioni della cultura italiana.

L'iniziativa “L'Italia dell'Architettura con i mattoncini” che sta riscontrando successo di pubblico, è promossa da Lego Monobrand Store Ravenna in compartecipazione con assessorato alla Cultura del Comune ed è visitabile dalle 15.30 alle 21.30 con ingresso libero. Alla mostra si accede con mascherina e in ottemperanza delle disposizioni in materia sanitaria. Info ai numeri 0544.482767- 0544.1883593.