L'omaggio ai quadri salvati dal fango: in mostra le opere di Guerrino Tramonti

Le devastazioni dell’alluvione del mese di maggio hanno colpito duramente anche il patrimonio artistico del Museo Guerrino Tramonti di Faenza, ma quasi miracolosamente, moltissime opere sono state salvate dal fango e dall’acqua grazie all’azione straordinaria dei tanti volontari accorsi. Dieci di questi quadri vengono esposti a Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna per un accorato omaggio a questo "salvataggio". La mostra è visibile dal 5 al 26 settembre. Orari: feriali 16-20, sabato, domenica e festivi 11-20. Ingresso libero.

Pittore, ceramista e scultore, Guerrino Tramonti nasce a Faenza il 30 giugno 1915. Nella seconda metà degli anni Venti frequenta la Regia Scuola di Ceramica di Faenza dove è allievo del maestro Anselmo Bucci. Dopo aver frequentato l'ambiente artistico di Venezia ed aver ottenuto i primi importanti riconoscimenti artistici, Tramonti si dedica contemporanea all’insegnamento. A partire dagli anni Settanta abbandona l’attività di ceramista per occuparsi esclusivamente di pittura, elaborando uno stile sospeso fra surrealismo e post-cubismo. Fra le numerose esposizioni si ricordano in particolare la partecipazione alla IV Quadriennale di Roma (1943) e le più recenti retrospettive ad Urbino (2010) e al Museo d'arte moderna di Tokyo (2011). Guerrino Tramonti muore il 17 ottobre 1992 e per volontà dell'Artista nasce, nella sua casa-laboratorio di Faenza il Museo Guerrino Tramonti dove sono esposti moltissimi suoi importanti lavori.