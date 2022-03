L'Opera incontra la fiaba: va in scena "Pinocchio, una favola in musica"

Un pezzo di legno che parla, corre, si mette nei guai…e, attraverso assurde e commoventi disavventure, diventa più consapevole di se stesso e degli altri; in altre parole, cresce. “Penso che Collodi non volesse porre fine alla vitalità del burattino, ma insistere sulla sua metamorfosi e sul suo processo di maturazione,” sottolinea Aldo Tarabella, che ha composto Pinocchio, storia di un burattino su libretto di Valerio Valoriani e ne è anche regista per la coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Sociale di Rovigo che conclude la Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro Alighieri di Ravenna.

Sabato 26 marzo, alle 20.30, e domenica 27, alle 15.30, il burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi trascinerà gli spettatori in un mondo che unisce la magia del teatro tradizionale a quella delle illustrazioni per l’infanzia e dei cartoni animati, grazie anche a scene e costumi firmati da Enrico Musenich, erede della grande scuola di Emanuele Luzzati. Nei panni del protagonista di quest’opera per famiglie c’è il soprano Leonora Tess, mentre Jacopo Rivani è alla testa dell’Orchestra Corelli, Elisabetta Agostini dirige il Coro Voci Bianche Ludus Vocalis e Silvia Contenti cura la coreografia.

La Stagione si conclude con un invito a teatro per le famiglie, grazie al carnet dedicato: acquistando due biglietti adulti, i ragazzi al seguito sono omaggio. Biglietti 20 Euro (ridotto 15). I biglietti last minute (10 euro per tutti e 5 euro per gli under 18) sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro solo nei giorni di spettacolo, a partire da un’ora prima, salvo disponibilità.