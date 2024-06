l’organista giandomenico piermarini apre la 53° edizione dei concerti di stella maris

Mercoledì 3 luglio2024 alle 21:15 avrà luogo il concerto di apertura della 53° edizioni dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1, sul bellissimo organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti.



Il concerto di apertura vedrà protagonista Giandomenico Piermarini con un programma dedicato ai grandi capolavori del repertorio organistico tra barocco e tardo romanticismo, con musiche di J. S. Bach, F. Mendelssohn – Bartholdy, C. Franck e L. Vierne.

Giandomenico Piermarini è organista e ingegnere elettronico. Pur avendo mantenuto un costante impegno nel campo delle applicazioni musicali dell'elettronica e dell’informatica, la sua attività principale è sempre stata quella di concertista d'organo, strumento nel quale si è perfezionato presso prestigiose istituzioni italiane ed estere (Olanda, Germania, Francia) sotto la guida dei più importanti maestri contemporanei. Dal 1989 è docente titolare di Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila. È inoltre organista titolare della Arcibasilica Papale di S. Giovanni in Laterano a Roma.



Il prossimo concerto sarà mercoledì 10 luglio con protagonisti gli organisti, gli ottoni e le percussioni dei Conservatori “Maderna-Lettimi” di Cesena e Rimini e “F. Venezze” di Rovigo.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Chiesa di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna Associazione Musicale e con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna. Esso può avere luogo grazie al sostegno di Hotel Brigantino, Trattoria da Anna e Roberto, La Casa del Gelato, Fabbrica d’Organi Tamburini di Crema, Paradiso Hotel Bovelacci, Ristorante “Al caminetto”, Nanni Impianti snc, Hotel Astra, Bagno Malusi 258, Hotel Derby, Hotel Suisse, MiMa Tennis Club Marepineta, Ristorante Pizzeria Notte e Dì, Hotel Olympic, Bagno Dario.



L'ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti.