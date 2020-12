La Giornata dello Sport 2020 si fa in streaming: tra gli ospiti anche Giacobazzi

Lugo non rinuncia neppure quest’anno alla tradizionale Giornata dello Sport, proponendo l’evento in streaming anziché al Palazzetto dello Sport come nelle scorse edizioni. Il giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, come tutti gli anni, l’evento giunto alla 48esima edizione sarà questa volta trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lugo. L’iniziativa online inizierà alle 10.30 con i saluti del Sindaco Davide Ranalli e del vicesindaco con delega allo Sport Pasquale Montalti. Un saluto speciale sarà portato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anche lui in collegamento con Lugo, oltre al Presidente regionale del Coni Umberto Suprani e un amico della nostra città, il comico Giuseppe Giacobazzi che allieterà la conversazione.

Confermate anche quest’anno le premiazioni di atleti e società che si sono distinti a livello nazionale. Gli sportivi si alterneranno in collegamento nel corso della mattinata, dialogando con l’Amministrazione comunale e raccontando i risultati raggiunti. “Non volevamo rinunciare a una manifestazione che è ormai nei cuori di tutti i lughesi e non solo degli appassionati di sport – spiega Davide Ranalli -. Abbiamo così pensato di dedicare comunque il nostro Santo Stefano allo sport, alle società e agli sportivi lughesi che si sono distinti in questo difficile anno. La pandemia e la conseguente emergenza hanno messo in gravi difficoltà anche il mondo dello sport. Mai come quest’anno era doveroso rendere omaggio a questo settore”.

In particolare, saranno collegati Tommaso Giovannini, il giocatore lughese di beach tennis già numero uno del world ranking, il giovanissimo pilota di kart Thomas Baldassarri, vincitore di numerosi trofei nazionali, e la pilota di formula Class Junior Annalaura Galeati, vincitrice nel 2020 del Trofeo Monguzzi. Premi anche per Simone Greco della Nazionale giovanile di Spada, per il Campione Italiano Under 23 di dechatlon Michele Brini, per il surfista Riccardo Gennari e per l’allenatore di Parkourgym della Ginnastica Artistica Lugo Davide Pirazzini. Interverranno altri ospiti speciali come Massimo Melandri della Diemme Enologia, industria lughese protagonista per tanti anni anche nello sport con la “Scuderia Diemme” nel mondiale di motociclismo e poi nel calcio e nell’atletica, Ivan Rossi autore dell’Almanacco sulla Giornata dello Sport. Previsti inoltre altri collegamenti in diretta e messaggi di saluto da ospiti del panorama sportivo nazionale ed internazionale, ma comunque legati per tanti motivi al nostro territorio.