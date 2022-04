La 40esima edizione della Pedalata di Primavera nel giorno della Liberazione

Una manifestazione aperta a tutti e non competitiva che ha l’obiettivo di far scoprire e riscoprire la bicicletta come mezzo di trasporto salutare, ecologico e economico. Torna lunedì 25 aprile la Pedalata di Primavera, giunta alla quarantesima edizione. La Pedalata è organizzata dal Comune di Lugo con la collaborazione de "L’associazione Amici delle Bicicletta della Bassa Romagna- Lugo" e si conferma una manifestazione all’insegna della salute e della scoperta del territorio, che torna dopo le restrizioni per il contenimento della pandemia del 2020 e del 2021.

Per partecipare è necessario presentarsi alle 15 di lunedì 25 aprile al parcheggio Cevico nella zona industriale di Lugo dove la pedalata partirà con questo percorso della lunghezza di dieci chilometri: via Fiumazzo – via Leonelli – via Lunga Inferiore – via Cantarana – via Bizzuno – via Quarantola – via Mentana – piazza 1° maggio – piazza dei Martiri (sotto alla rampa della Rocca). Possono partecipare anche i minori purché accompagnati da un adulto. I partecipanti sono tenuti al rigoroso rispetto del codice della strada, dove possibile si pedalerà su percorsi ciclo pedonali.