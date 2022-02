'La Banda' presenta il nuovo Dossier sulle mafie in Emilia Romagna

Venerdì 25 febbraio alle ore 21.30 al circolo Mama’s di Ravenna (Via S.Mama 75 Ravenna, per info: cell 3319118800) si terrà la prima presentazione di "Idra - Nuovo dossier sulle mafie in Emilia Romagna", nuovo prodotto dell’associazione “La Banda” che da anni cura il sito Mafie sotto casa). Alla presentazione saranno presenti tre degli autori del dossier: Sara Donatelli, Gaetano Alessi e Massimo Manzoli. Un dossier nato in tempo di emergenza covid e divenuto, volutamente, sempre più corale che ha visto anche i contributi di Franco Zavatti (storico esperto di mafie in Regione per la Cgil), del presidio di Libera di Castelfranco Emilia, Franco Ronconi del presidio di Libera di Forlì, Giovanni Pagano, avvocato e amico del presidio di Libera Pisa, il Collettivo FX che ha donato la splendida copertina.

"Ma perché proprio Idra? L'Idra di Lerna, dotata di una grande intelligenza e di un’indole diabolica, era in grado di uccidere un uomo con il solo respiro o con il solo contatto con le sue orme - spiegano gli autori - Abbiamo scelto questa immagine per descrivere la mafia emiliano-romagnola. Non esiste, infatti, un’unica definizione che sia in grado di contenere al proprio interno la vera essenza della malavita. Per conoscerla occorre portare avanti una narrazione che tenga conto dei territori, delle personalità coinvolte, delle attività svolte ma, al contempo, articolando un ragionamento che ponga al centro dell’attenzione non più quanto già scoperto dalle inchieste, ma soprattutto le nuove frontiere della mafia in Regione. E questo nuovo dossier vuole essere un ulteriore tassello e stimolo all’analisi e discussione del radicamento mafioso nei nostri territori".