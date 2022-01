“La befana dentro al sacco”, letture e laboratori per l'Epifania

Indirizzo non disponibile

La Biblioteca “Maria Goia”, in collaborazione con la Libreria Bubusettete di Cervia, organizza venerdì 7 gennaio alle 16.30 “La befana dentro al sacco!”: letture e laboratorio a cura di Giulia Baldassari.

Come ha imparato la Befana a volare? Non è una strega né una maga e viaggia su una scopa. Andiamo a curiosare a casa della Befana, per scoprire le sue abitudini, conoscere i suoi amici, rovistare nel suo guardaroba e nel suo baule magico.

L'appuntamento è adatto a bambini dai 3 ai 7 anni ed è stato realizzato con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna. Informazioni: 0544-979384; biblioteca@comunecervia.it