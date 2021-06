La biblioteca apre le porte ai giochi da tavolo: tanti appuntamenti per i ragazzi

La sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo propone la prima edizione di “La biblioteca in gioco”, una rassegna di appuntamenti in presenza in cui saranno presentati i tanti giochi da tavolo che la biblioteca ha recentemente acquisito nel suo patrimonio. Gli incontri, rivolti a ragazze e ragazzi da 9 a 13 anni, si svolgeranno nei giovedì 1, 8, 15 e 22 luglio alle 17.30 nel cortile della scuola “Francesco Baracca” di Lugo (ingresso da via Emaldi 1). A guidare gli incontri sarà Teodorica Angelozzi, bibliotecaria della Trisi, affiancata dalle colleghe della sezione Ragazzi.

La rassegna si svolge nel pieno rispetto della normativa anticovid e prevede la prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare la sezione Ragazzi della biblioteca ai numeri 0545 38558, 339 5380983 (WhatsApp) o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.