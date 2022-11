La biblioteca della legalità, incontro con la magistrata Valeria Cigliola

Sabato 3 dicembre alle 10 in Sala Muratori della biblioteca Classense sarà ospite Valeria Cigliola, magistrata del Foro di Pesaro, che dialogherà con alcune classi delle scuole secondarie di primo grado che sono coinvolte nel progetto BILL - La biblioteca della legalità. Valeria Cigliola da anni mette a disposizione di questa iniziativa la sua competenza e la sua capacità di comunicare con ragazze e ragazzi ed è anche autrice, insieme alla collega Elisabetta Morosini, di due libri che fanno parte della bibliografia fornita dalla Classense alle scuole, La Costituzione in tasca e La Costituzione degli alberi, entrambi editi da Sinnos.

La specificità di BILL è di coniugare l’educazione civica con la lettura e con il grande potere della narrazione. Come sostiene lo storico israeliano Yuval Noah Harari: “I superpoteri degli esseri umani consistono nell'essere in grado di cooperare e collaborare con un gran numero di nostri simili, a noi sconosciuti. Anche le formiche lo fanno, ma noi siamo capaci di ridiscutere senza tregua i termini di questa collaborazione (cosa che le formiche non fanno). Questo, tuttavia, ancora non basta a rendere ragione del nostro cammino. Ciò che ci rende davvero inarrestabili è la capacità di immaginare e raccontare innumerevoli storie, e di crederci”.