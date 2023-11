La Biblioteca di Russi festeggia i suoi primi 10 anni all'ex macello

Nel 2013 la Biblioteca Comunale di Russi si trasferiva nell'attuale sede ristrutturata dell'ex macello comunale, in via Godo Vecchia 10. Per festeggiare il decennale, il Comune di Russi organizza un ricco calendario di iniziative (letture animate, laboratori, giochi, una mostra, un cineforum per ragazzi), accompagnato da una cartolina celebrativa del progetto «Da Russi con Amore», che si aggiunge alla collezione avviata a dicembre 2020.

"Siamo felici di festeggiare con i cittadini questo importante compleanno - spiega l'Assessora alla Cultura, Grazia Bagnoli -. La “nostra” biblioteca è un luogo a disposizione della comunità, delle associazioni, dei singoli, dove creare e potenziare relazioni, realizzare produzioni culturali, trovare nuove opportunità formative e di aggiornamento: in sintesi, un luogo di incontro e conoscenza, ma anche di svago".

Per informazioni: Ufficio Cultura 0544 587642, cultura@comune.russi.ra.it, Biblioteca Comunale 0544 587640, biblioteca@comune.russi.ra.it. Il programma può subire variazioni per motivi tecnici o per cause di forza maggiore.