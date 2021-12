La Cappella Musicale intona i canti di Natale da Bach a Vivaldi

Domenica 19 dicembre alle 18.30 si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna “Musica&Spirito” del 2021. Solisti, Coro e Orchestra della Cappella Musicale della Basilica verranno guidati da Giuliano Amadei attraverso il mondo delle composizioni barocche a tema natalizio. Haendel, Bach e Vivaldi - di quest'ultimo verrà eseguito il Gloria RV588 - però, non saranno i soli protagonisti della serata. Il gran finale di domenica prevede anche un excursus tra le note ottocentesche. Il famosissimo “Cantique de Noel”, ad opera di Adolphe Adam, costituirà la colonna sonora di un momento da dedicare a se stessi e agli altri. Per potersi concedere un respiro (meglio, un sospiro) dai pensieri e scoprire l’incanto che contraddistingue il Natale. Non solo: si tratta di un modo per concludere quest’anno colmo di sfide e difficoltà con un augurio. Con una sfumatura di dolcezza. E con un’abbondante dose di Speranza. È proprio il caso di dirlo (ora più che mai): “la bellezza salverà il mondo”. Ingresso libero.