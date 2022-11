La carovana "Youz" sbarca a Ravenna con gli imprenditori digitali Marco Paglia e Marianna Panebarco

Si concluderà all’Almagià giovedì 10 novembre dalle 16.30 alle 21, l’itinerario della carovana Youz, il percorso di ascolto dei ragazzi e delle ragazze under 35 della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Youz, il forum giovani nato nel 2021 come strumento di relazione, dialogo e confronto dedicato alle generazioni y e z.

La tappa ravennate sarà un’occasione per approfondire diverse tematiche, dai lavori del futuro all’aggregazione giovanile, passando per il mondo della formazione e dell’orientamento. Ospiti della giornata i ravennati Marco Paglia, chief product officer presso Musixmatch, e Marianna Panebarco, Ceo & producer di Panebarco &C., che racconteranno ai giovani presenti le tappe del proprio percorso lavorativo.

La giornata prenderà il via alle 16.30 con la Fiera delle opportunità, dove saranno presenti desk informativi a cura delle realtà del territorio che si occupano del tema giovani e mercato del lavoro. Saranno presenti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l’assessore regionale al Welfare e alle Politiche Giovanili Igor Taruffi e l’assessore comunale alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia.

“Al centro della giornata saranno i giovani, protagonisti di un evento che sarà un importante momento di condivisione e confronto per riflettere insieme sui loro bisogni, sulle loro ambizioni e sulle opportunità a loro dedicate – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Sbaraglia -. Un’iniziativa che si colloca nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale volto a supportare e sostenere le giovani generazioni attraverso la promozione di azioni condivise in grado di accompagnare ragazzi e ragazze nel proprio cammino di crescita, umana e professionale”.

A partire dalle 17.30 sono in programma due laboratori partecipativi: il primo, dedicato ai giovani, sarà l’occasione per dire la propria sui temi a loro cari e sulle Linee d’indirizzo regionali che riguardano i lavori del futuro, la formazione, le competenze, l’orientamento, l’aggregazione giovanile e il contrasto al fenomeno neet, con il quale si indica quella fascia di popolazione tra i 15 e i 29 anni che non è occupata né inserita in percorsi di istruzione o di formazione.

Il secondo laboratorio è rivolto ai rappresentanti degli enti locali e agli operatori dei servizi per i giovani e per le politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di sostenere un dialogo costruttivo e raggiungere soluzioni condivise con i giovani cittadini e cittadine del territorio. Partendo dalla mappatura delle realtà che si occupano dei giovani all’interno del territorio, il laboratorio ha come obiettivo la messa in rete, la valorizzazione e condivisione delle progettualità e delle risorse presenti.

La giornata si concluderà con un piccolo aperitivo, alle 19.30, accompagnato dal dj set di 2Click e la musica live di “The first page” e “Fihx”, a cura dell’associazione “Il lato oscuro della costa”. Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi collegandosi al link: https://platform.eventboost.com/e/youz-2022-decima-tappa-ravenna/33202