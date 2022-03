La Casa delle Farfalle riapre con mercatini, musica e artisti di strada

La Casa delle Farfalle di Milano Marittima compie 20 anni e dall’apertura, in programma sabato 2 aprile, parte una stagione di appuntamenti speciali per festeggiare il compleanno del parco tematico. La stagione apre il weekend del 2 e 3 aprile con “Fiaba al Commonplaces”, market di collezioni autoprodotte: una due giorni di mercatino, spazi interattivi, food&drink, eventi teatrali, narrazioni, artisti di strada, magia e musica in acustica, nei seguenti orari: sabato dalle 11 alle 21, domenica dalle 10 alle 20.

Un’occasione unica per visitare Casa delle Farfalle e Casa degli Insetti e al tempo stesso scoprire fantastiche ed esclusive creazioni e originali opere dell’ingegno, ideale per trascorrere un’intera giornata in famiglia e con gli amici. Per questo primo weekend di apertura il costo di ingresso a Casa delle Farfalle e Commonplaces è di 8 euro.