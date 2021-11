La cena benefica per raccogliere i fondi a favore del Banco alimentare dell'Emilia Romagna

Indirizzo non disponibile

"Lions e Banco Alimentare - Insieme per condividere un bisogno", è questo il titolo della cena raccolta fondi che i 7 Lions Clubs della zona di Ravenna (Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Romagna Padusa, Cervia Cesenatico Host, Cervia Ad Novas, Milano Marittima 100) e i Leo di Ravenna, hanno organizzato per il 17 novembre alle ore 20, presso il ristorante Molinetto di Ravenna.

La raccolta fondi sarà a favore del Banco Alimentare Emilia Romagna, in occasione del suo trentesimo anniversario. Alla serata saranno presenti il Governatore Lions del Distretto 108/A Italy Franco Saporetti, il Presidente Banco Alimentare Emilia Romagna Stefano Dal Monte, il Responsabile Colletta Emilia Romagna, il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e il vicario generale Don Alberto Brunelli.

La cena è aperta a tutta la cittadinanza e in modo particolare a tutte le Associazioni che seguono la distribuzione degli alimenti sul territorio di Ravenna e Cervia, per contribuire alla raccolta fondi. L'offerta consigliata per la cena sarà di 35 euro.