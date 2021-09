La città riscopre il suo rapporto con il mare: barche nel Candiano per "Navigare Ravenna"

Torna domenica 19 settembre "Navigare per Ravenna", la manifestazione che riscopre il rapporto fra Ravenna, il porto e il mare. L'ottava edizione prevede una marcia nautica lungo il Candiano per riportare il mare alla citta? e per scoprire la bellezza del porto commerciale di Ravenna.

La partenza è per le ore 9 dall’avamporto a Marina di Ravenna. Si scenderà ordinati lungo il Candiano per arrivare in Darsena di città alle ore 10.30. Alle 11 prenderà il via il Trofeo Città di Ravenna e il Trofeo dei Sodalizi, 2 regate sulle prestigiose barche TOM 28 sulle quali aziende ed associazioni del porto prima e i circoli velici dopo si sfideranno in un “palio” della marineria che eleggerà per il 2021 chi porterà alto il vessillo della marineria e della portualità ravennate.