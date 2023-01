La comicità di David Larible in scena con lo spettacolo "Il clown dei clown"

Da anni definito dalla stampa “il più grande clown classico del nostro tempo”, David Larible torna al Teatro Masini di Faenza, lunedì 16 gennaio alle ore 21, con il suo spettacolo Il clown dei clown. Il grande artista sarà affiancato sul palcoscenico da Andrea Ginestra e accompagnato al pianoforte dal maestro Mattia Gregorio.

Larible è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee come quella del Madison Square Garden, dove è stato visto da oltre 120.000 persone in un solo week-end. Il suo faccione sorridente è apparso per anni nei grandi monitor digitali di Times Square a New York, dove si è esibito con Ringling Bros. and Barnum & Bailey, il leggendario circo a tre piste che presenta i propri spettacoli nelle più importanti sale di tutto il Nord America. Da anni i suoi show continuano ad avere uno strabiliante successo nei teatri di tutto il mondo. Poetico ed esilarante, malinconico e dirompente, col suo personaggio ispirato al monello di The Kid di Chaplin, Larible sa conquistare il pubblico d’ogni età e nazione grazie alla magia irresistibile della sua comicità.

Biglietti: da 29 a 16 euro.