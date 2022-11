La commedia di Goldoni sul palco del Masini: ecco "I due gemelli veneziani"

Indirizzo non disponibile

Per il nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa 2022/23, il Teatro Masini di Faenza ospita uno dei capolavori della produzione di Carlo Goldoni, I due gemelli veneziani, una grande macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori e disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione dei gemelli identici ma totalmente opposti di carattere, uno sciocco l’altro scaltro. Lo spettacolo, diretto da Valter Malosti - che ne ha curato anche l’adattamento insieme a Angela Demattè -, sarà in scena da martedì 22 a giovedì 24 novembre alle ore 21 ed è interpretato da Marco Foschi, Danilo Nigrelli, Marco Manchisi, Irene Petris, Alessandro Bressanello, Anna Gamba, Valerio Mazzucato, Camilla Nigro, Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco.

Il testo è anche una farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia, l’identità, l’amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e la morte. Così Valter Malosti ne concepisce e mette a punto le tinte registiche, compiendo con Angela Demattè un affascinante e autorevole viaggio nel laboratorio linguistico goldoniano, dove si attinge ai suoi lavori per musica e agli Intermezzi, regalando ai personaggi un caleidoscopio di sonorità inaspettate. Lo spazio scenico ospita la casa, ma anche si sfalda in un labirinto di vicoli e prospettive misteriose, una strada a volte pericolosa dove avvengono assassini e ritrovamenti, dove si consuma una trama densa di colpi di scena e che si popola, pur laddove presentati con vena ironica, di personaggi ambigui. La pièce è co-prodotta da ERT/Teatro Nazionale, TPE-Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile del Veneto e Teatro Metastasio di Prato. Incontro con gli Artisti: gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico mercoledì 23 novembre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Masini (l’ingresso all’Incontro è gratuito). Biglietti spettacolo: da 29 a 16 euro.