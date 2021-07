Aperitivo biologico con "La Compagnia del Suolo"

La Compagnia del Suolo, un gruppo di giovani esperti di comunicazione e ecologia, organizza un aperitivo bio con mini-conferenza a cui parteciperanno Paolo Carnemolla, segretario generale di FederBio; Dante Lupato, agronomo, e Annalisa Corrado di AzzeroCO2, autrice del libro “Le ragazze salveranno il mondo”. Tema dell’incontro, “La Compagnia del Suolo, quale agricoltura per conservare la fertilità dei terreni”.





La partecipazione all’aperitivo bio è gratuita, ma è necessario iscriversi qui: https://www.cambialaterra.it/lacompagniadelsuolo/.È prevista una partecipazione massima di 30 persone e l’ingresso sarò garantito in ordine di arrivo agli iscritti all’evento. In caso si superassero le iscrizioni, verrà inviato un messaggio che avverte dell’inserimento in lista di attesa.

