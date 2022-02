La compagnia Kepler-452 indaga il mondo degli haters con lo spettacolo "Gli Altri"

Per la rassegna Teatri d’Inverno – Sguardi sulla drammaturgia contemporanea, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo ospita, lunedì 14 febbraio alle ore 21, la formazione Kepler-452 con "Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri", vale a dire i cosiddetti haters, in un reportage teatrale, connesso live a internet, in cui si raccontano e rappresentano gli incontri virtuali e i dialoghi con loro intercorsi, sempre difficili, a volte impossibili. La drammaturgia e regia di questa indagine è firmata da Riccardo Tabilio e Nicola Borghesi.

Talvolta usciamo da teatro (o dal cinema, da un’assemblea, dalla lettura di un articolo di giornale o di un libro) appagati ma con la sgradevole sensazione di trovarci in una riserva indiana: qua siamo tutti d’accordo, mentre là fuori il cosiddetto paese reale, non ci assomiglia neanche un po’. Gli Altri sono un magma indistinto che incrociamo solo quando la loro brutalità diventa sufficientemente spessa ed evidente da non poter più essere rimossa nella propria mostruosità. È lì che ci coglie il terrore. Spendiamo tanto del nostro lavoro per raccontare e raccontarci che coloro che tradizionalmente sono percepiti come gli Altri (i migranti, i senzatetto, gli strani, gli zingari, i malati psichiatrici, i criminali) non devono essere considerati come una minaccia, un nemico, un mostro. Allo stesso tempo non ci accorgiamo che stiamo costruendo una nuova e più pericolosa categoria di Altri: quelli che odiano gli Altri tradizionali.

Biglietti: 5 euro (under 29); 10 euro (over 29).