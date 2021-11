La compagnia ravennate Erosanteros festeggia 12 anni di teatro e torna in tour

La compagnia ravennate ErosAntEros, fondata nel 2010 da Davide Sacco, regista e music designer, e Agata Tomsic, attrice e dramaturg, riesce finalmente a festeggiare i suoi 10 anni di attività, che sono ormai diventati quasi 12. Nel febbraio del 2020, quando la compagnia si apprestava a partire per la sua tournée, la pandemia ha sospeso tutto. Ora ha ripreso il filo dei festeggiamenti con Continuons le Combat: un focus speciale a Bologna a cura di Marco De Marinis.

Nella prima parte del focus, svoltasi nel mese di ottobre, la compagnia è andata in scena con lo spettacolo Sconcerto per i diritti al DAMSLab/Teatro, mentre nella seconda parte, dall’11 al 14 novembre, ErosAntEros torna nella stagione di ERT con quattro giorni di repliche dello spettacolo "Vogliamo tutto!" al Teatro Arena del Sole (Sala Thierry Salmon - via dell’Indipendenza, 44).

ErosAntEros non si ferma qui. La tournée continua il 16 dicembre al Teatro Miela di Trieste, con "Sconcerto per i diritti" in scena all'interno della XXII edizione del Festival “S/Paesati – eventi sul tema delle migrazioni”. Due attrici, Agata Tomsic ed Emanuela Villagrossi, danno voce agli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Incarnano due figure provenienti da un altro mondo, forse dal futuro, che si interrogano su concetti chiave quali Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia, verificandone l’effettivo rispetto nel nostro tempo.

Inoltre, la compagnia guarda già al 2022: sta lavorando alla quinta edizione di Polis Teatro Festival che si svolgerà a Ravenna dal 3 all’8 maggio 2022 e si sta preparando alla tournée di Confini, la nuova coproduzione internazionale e multilingua sulla storia dell’Unione europea, le migrazioni del passato, l’emergenza climatica e il futuro dell'umanità, coprodotta con TNL – Théâtre National du Luxembourg, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse e Ravenna Festival, in scena a gennaio e febbraio 2022, a Genova e in Lussemburgo.