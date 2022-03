La compagnia teatrale Tristeza Ensemble porta in scena "Amore"

Venerdì 4 e sabato 5 marzo, in scena sul palco del Cisim di Lido Adriano, ore 21, ci sarà la giovanissima compagnia teatrale Tristeza Ensemble, fondata dall’attore ravennate Matteo Gatta e da Viola Marietti. In scena Grazia Capraro, Matteo Gatta, Viola Marietti, Matteo Principi. Biglietto Intero 7 euro – Ridotto Under20 5 euro

Amore è una commedia. La questione amorosa viene presa in giro con una massiccia dose di caustica leggerezza. Ciò che ho voluto fare con il testo di Matteo, mantenendo sempre vivo un dialogo costante con la sua visione, è stato arrivare sempre alla concretezza “dura e cruda” di ogni avvenimento, senza mai indugiare in romanticherie. Questi due personaggi, alle prese prima di tutto con sé stessi e con la loro difficile età, si ritrovano nel vortice della prima emozione, grazie alla potenza dell'incontro. Questo incontro sposta equilibri, genera e apre la possibilità e lo spaventoso rischio di condividere e comunicare con l'altro.

Amore si è rivelato terreno di indagine del nostro tempo, della nostra giovane età e della, trasversale, potenza trasformante della relazione. L'aspetto fondamentale è che tutto questo lo abbiamo scoperto senza paura di giocare in scena con registri assurdi, comici, horror, da cui come per magia assistevamo, preterintenzionalmente, alla nascita di nodi estremamente umani e spesso drammatici. Diventiamo buffi quando siamo innamorati, diventiamo buffi quando non riusciamo a capire il mondo di un altro ma lo vorremmo fare con ogni fibra di noi, diventiamo buffi e maldestri, eppure, questo disastro, è universalmente nominato “Amore”.