La Corelli debutta a Brisighella con una delle sue produzioni più amate

La Corelli conferma il suo impegno per il territorio festeggiando con la sua musica Brisighella, gioiello medievale della Valle del Lamone annoverato tra i Borghi più belli d'Italia e capace di attrarre ogni anno un numero crescente di turisti italiani e stranieri. Ad inaugurare la presenza artistica della Società ravennate, attiva dal 2010 nella produzione di concerti sotto la Direzione artistica di Jacopo Rivani e oggi punto di riferimento del panorama musicale, sarà "Canzonissima", serata dedicata al meglio del repertorio della canzone italiana d'antan che avrà per protagonisti l'ironica e raffinata Cecilia Ottaviani e l'Ensemble musicale Tempo Primo, formato dalle prime parti dell'Orchestra Corelli e diretto da Nicola Nieddu, che per lo spettacolo firma anche gli arrangiamenti. Il concerto, ospitato venerdì 9 settembre alle ore 21 al Teatro all'aperto di Via Spada con ingresso gratuito, sarà un appassionante revival di grandi classici della canzone, sulle note di successi come Baciami Piccina, Il pinguino innamorato, Torpedo Blu e molti altri: un repertorio che omaggia il varietà, capace con la sua leggerezza di intrattenere divertendo e regalando momenti di piacevole spensieratezza. L'evento si inserisce nel contesto dei festeggiamenti per l'Antica Sagra del Monticino, storica rassegna le cui origini risalgono addirittura alla metà del XVII secolo e che ogni anno viene celebrata con musica, intrattenimento, mercati e tutto il meglio della tradizione enogastronomica locale.



Per info: www.lacorelli.it; info@lacorelli.it; +39 339 6249299.