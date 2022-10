La creatività al potere: il Cisim si racconta ai "Sabati del Moog"

Sabato 29 ottobre, ore 18, al Moog Slow Bar di Ravenna si terrà il primo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Federica Francesca Vicari (vicepresidentessa e direttrice organizzativa del CISIM) e Moder Lanfranco Vicari (rapper, direttore artistico CISIM) racconteranno una realtà unica sul territorio: il CISIM di Lido Adriano. Luogo di incontro in continua crescita, fra concerti, laboratori didattici, incontri con autori, DJ set, mostre e grigliate in giardino.

CISIM è un acronimo, sta per “Centro internazionale studi e insegnamenti mosaico”. La scelta è stata quella di mantenere il nome per un luogo che oggi ha modificato il suo utilizzo, trasformandosi da laboratorio di mosaico a spazio culturale. Per anni vi hanno lavorato mosaicisti provenienti da diverse nazioni. Ora è uno spazio culturale, una “Casa del Popolo per Lido Adriano”.