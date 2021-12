La cultura non va in vacanza: aperture e orari di musei e monumenti durante le festività

La cultura ravennate non va in vacanza. Durante il periodo natalizio, e fino all’Epifania, i siti gestiti dalla Fondazione RavennAntica saranno aperti con speciali orari d'ingresso e rimarranno chiusi solo in alcune giornate,

Museo Classis-Ravenna: 25 dicembre chiuso. Dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, da lunedì a venerdì 10.00 - 17.00; sabato e domenica 10.00 - 18.00. Il Museo, fino al 9 gennaio 2022, ospita l’esposizione “Classe e Ravenna al tempo di Dante”, a cura di Enrico Cirelli, Fabrizio Corbara, Giovanna Montevecchi, Giuseppe Sassatelli. Attraverso una ricerca originale e mirata, la mostra ricostruisce monumenti e paesaggi della città di Ravenna e di Classe ai tempi del Sommo Poeta. Oltre a significative opere del periodo e al recupero di tutti i documenti che è stato possibile individuare, in allestimento ricostruzioni complessive in 3D della città e del territorio circostante allo scopo di fornire ai visitatori dell’anno dantesco un quadro urbanistico e paesaggistico di Ravenna e del suo territorio intorno al 1300, attraverso soluzioni fortemente evocative.

Museo Tamo: chiuso fino al 25 dicembre. Dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, da lunedì a domenica 10.00 - 17.00. 31 dicembre chiuso. Il Museo Tamo Mosaico ospita le seguenti esposizioni: "L’alto passo… Andar per pace” dello scultore Enzo Babini, “Mosaici Tra Inferno e Paradiso” e “Dante e la Romagna”.

Domus dei Tappeti di Pietra: Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022: tutti i giorni 10.00 - 18.00.

Cripta Rasponi - Giardini Pensili: Fino al 24 dicembre da lunedì a venerdì 14.00 - 18.30; sabato e domenica 10.00 - 17.30. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022: tutti i giorni 10.00 – 17.30.