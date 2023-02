La danza celebra il grande compositore: in scena le "Rossini Ouvertures"

"Rossini Ouvertures", spettacolo della Spellbound Contemporary Ballet con le coreografie di Mauro Astolfi, in scena martedì 28 febbraio alle ore 21 al Teatro Masini di Faenza per la rassegna Danza, celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini.

"In questo spettacolo - racconta Astolfi - ho immaginato una grande parete, la parete dei ricordi di Rossini, dove nascondeva, dove archiviava il suo cibo, i suoi vini, la casa dove ospitare I suoi grandi amici e compositori, ma anche la gente comune con la quale amava scherzare, giocare e condividere tutti gli aspetti della sua vita. Questa “parete” è stata immaginata come una proiezione della sua mente, piena di sportelli, di ripiani, di nascondigli, una parete che separava un mondo dall’altro. In questo spazio si aggirava un inquilino, una figura antropomorfa, nera, una macchia che aveva assunto sembianze umane, che ormai comunicava con lui, che si insinuava nei suoi sogni, strisciava dentro il suo letto e poi spariva ma che era sempre lì, come a scandire il poco tempo, ma anche il lungo tempo passato a combattere contro disagi fisici e psichici di ogni tipo".

Biglietti: da 29 a 16 euro.