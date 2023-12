La danza illumina i mosaici alla Domus dei Tappeti di Pietra

Dal 16 al 22 dicembre, le MicroDanze di Aterballetto nelle giornate della Trilogia d’Autunno. C’è un nuovo abitante alla Domus dei Tappeti di Pietra: è la danza, anzi, la “microdanza”. Dal 16 al 22 dicembre, il sito archeologico ravennate che conserva, fra gli altri, il rarissimo e prezioso mosaico che rappresenta le Stagioni danzare in cerchio, accoglie MicroDanze, brevissime performance danzate di sei-otto minuti. Il progetto di Aterballetto ideato da Gigi Cristoforetti – e già applaudito anche ad Atene e Bruxelles – arriva infatti in città, grazie alla collaborazione tra Fondazione RavennAntica e Ravenna Festival che rinnova l’intreccio fra patrimonio storico-archeologico e spettacolo dal vivo in occasione della Trilogia d’Autunno. A firmare le coreografie presentate alla Domus (via Barbiani 16) è Diego Tortelli (A Gig è in scena sabato 16, mentre Yes, Yes… sarà protagonista di tutte le altre giornate); il 16, 19, 20 e 22 dicembre l’appuntamento è alle 17 e alle 18, mentre domenica 17 dicembre le performance sono alle 12 e alle 12.30. Un dono per gli spettatori della Trilogia, il cui biglietto è valido per tutte le MicroDanze in programma (e per il Museo Classis), ma anche un’occasione per scoprire e riscoprire la Domus, il cui biglietto d’ingresso include le performances.

"Il progetto MicroDanze presso la Domus dei Tappeti di Pietra segna una interessantissima operazione culturale che mette a sistema una collaborazione in grado di coinvolgere allo stesso tempo uno dei siti più affascinanti del nostro patrimonio storico culturale e l'altissima progettualità artistica messa in campo da Ravenna Festival, di cui la Trilogia d'Autunno è una delle espressioni più alte e internazionalmente riconosciute – sottolinea l’Assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – La Domus dei Tappeti di Pietra, luogo che custodisce le radici della grande storia ravennate del mosaico, diventa dunque palcoscenico per un progetto di danza volto proprio al dialogo tra le arti. Il progetto MicroDanze approda a Ravenna dopo debutti prestigiosi nei maggiori musei europei. Non si tratta dunque solo di una virtuosa collaborazione tra istituzioni, ma di un nuovo paradigma che vede nel dialogo tra codici comunicativi diversi un'occasione di fruizione moltiplicata attraverso una straordinaria esperienza immersiva.”

Nato con l’intento di esplorare differenti modalità di fruizione della performance di danza, MicroDanze abbandona la più tradizionale dinamica del palcoscenico, che separa il pubblico dalla performance, a favore di un continuum fra chi guarda e chi è guardato. Aterballetto ha coinvolto coreografi italiani e internazionali nella creazione di pezzi brevi concepiti per piccoli spazi, per una nuova esperienza estetica ed emotiva, del tutto affine a quella che Ravenna Festival e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto hanno proposto nel 2022 alla Biblioteca Classense con il connubio fra danza, tecnologia e spazi storici e museali di Virtual Dance for Real People di Fernando Melo.

Questo percorso di riscrittura del rapporto fra spettatori e interpreti continua alla Domus dei Tappeti di Pietra con due lavori di Diego Tortelli. Sabato 16 dicembre è il turno di A Gig: su un tappeto persiano i danzatori Estelle Bovay e Leonardo Farina diventano, suggerisce il coreografo, “voce spezzata e strumenti glamour di seduzione”. Nel gergo rock, un gig è solitamente un numero di apertura o chiusura che serve a scaldare il pubblico all’inizio di un concerto o prenderne congedo, una breve performance che cattura stile, vibrazioni e intensità della band; allo stesso modo, la MicroDanza di Tortelli diventa una piccola sorpresa in un contesto inusuale. Yes, Yes…, destinato alle altre giornate (17, 19, 20 e 22 dicembre) vede in scena Vittoria Franchina ed Edoardo Brovardi, sulle musiche che Dean & Britta hanno composto per accompagnare una serie di screen test filmati nel 1960 da Andy Warhol. È infatti l’atmosfera della leggendaria “Factory” – lo spazio progressivo e libero dove Warhol favoriva incontri e collaborazioni fra artisti – ad aver ispirato il coreografo italiano.

INFO E BIGLIETTERIA

Ingresso MicroDanze incluso nel biglietto di ingresso alla Domus dei Tappeti di Pietra 6 €, ridotto 5 €

Ingresso gratuito per i possessori del biglietto Trilogia d'Autunno 2023 (valido anche per l'ingresso gratuito al Museo Classis Ravenna da utilizzare entro il 7 gennaio 2024)

Per informazioni Tel.0544 32512 o presso la biglietteria della Domus dei Tappeti di Pietra, via Barbiani

www.ravennantica.it