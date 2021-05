Un viaggio tra i percorsi di arte urbana di Ravenna

Siamo nell'era del labirinto edilizio, che risponde alle leggi della pianificazione urbana e noi ci viviamo dentro. Ecco che i murales e le scritte, rappresentano una traccia, un punto di riferimento, delle briciole (monumentali, a volte), un filo di Arianna. L'unico sistema per orientarsi è perdersi: la deriva è l'approccio con cui si esplora il nostro contesto psicogeografico. Free Walking Tour Ravenna, in collaborazione con la guida turistica Elisabetta Borda, lancia la prima rassegna di itinerari guidati sull'arte urbana ravennate in programma il 14, 15 e 16 maggio.

"Abbiamo scelto di spezzare il percorso sull'arte urbana in due momenti differenti, offrendo due scenari diversi". Il primo legato alla Darsena di Città, zona di transizione, dove la natura illegale, quanto effimera, dell'arte di strada, transita verso un nuovo scopo e diventa mezzo di rigenerazione urbana. Il secondo itinerario - in bici - percorre le vie Tommaso Gulli e le sue adiacenze, fino alla "Cittadella della Street Art", al limite dell'aggregato suburbano. I muri realizzati in diverse edizioni del Festival Subsidenze ridisegnano il volto del quartiere e diventano l'ossatura di un discorso tra individuo e architettura.

La prenotazione è obbligatoria; massimo 15 persone per tour. La quota di partecipazione è 12€. E' possibile prenotare sul sito Free Walking Tour Italia al link https://freewalkingtouritalia.com/products/ravenna-street-art-tour. Per informazioni scrivere a info@samesametravels.com oppure la numero 3351627175. Per coloro che desiderassero noleggiare la bici, è possibile farlo presso il deposito bici e noleggio su viale Farini, di fianco alla stazione.