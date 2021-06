'La Divina Foresta spessa e viva', il progetto fotografico di Pio De Rose in omaggio a Dante

Da venerdì 25 giugno al 25 luglio, l’autore Pio De Rose proporrà il suo progetto “La Divina Foresta Spessa e Viva” all’interno della rassegna Spazio30 che offre l’opportunità ad artisti, curatori e creativi di realizzare il proprio progetto artistico per 30 giorni nello spazio espositivo di PR2, all’angolo tra piazza Kennedy e via D’Azeglio.

La serie fotografica La Divina Foresta Spessa e Viva è un progetto personale realizzato tra il 2018 e il 2019 all’interno della Pineta di Classe, tra le pochissime ambientazioni de La Divina Commedia che ancora oggi custodiscono quel peculiare ‘senso del luogo’ così come evocato e descritto all’interno dell’opera. Le fotografie saranno accompagnate dai testi di Ol’ga Sedakova e Giorgio Lazzari, ai quali è affidata la declinazione del racconto prima in versione poetica e poi con approfondimenti geo-storici.

"Intento del lavoro – sostiene l’autore Pio De Rose - è stato creare una sequenza evocativa di immagini che potesse condurre lo spettatore attraverso i sentieri di luce che si addentrano nella selva antica. Volendo evitare di realizzare fotografie che fossero semplici illustrazioni di quei versi che direttamente citano e descrivono la pineta – riducendo peraltro il testo a una didascalia – ho cercato di scattare mantenendo vivo e presente il percorso che Dante e il lettore hanno già compiuto quando giungono nel Paradiso Terrestre. Così come infatti non è possibile leggere né commentare i versi del XXVIII canto del Purgatorio senza richiamare alla memoria la selva oscura, allo stesso modo la sequenza non può prescindere dal paragone con l’altra foresta in cui Dante si è già imbattuto all’inizio del proprio cammino. Al contrario, è come se la forza e la misura della luce di cui si legge venissero restituite ancora più vividamente proprio grazie al confronto con l’oscurità degli inizi. Analogamente, la serie è un crescendo di luce che a fatica penetra questo luogo fino a indicarne la via".

Orari di visita: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 16 alle 20.