Una favola che racconta i mali della terra: al Rasi di scena "La Faglia"

Quando Dal 01/02/2024 al 03/02/2024 Orario non disponibile

Prosegue la programmazione della Stagione dei Teatri con lo spettacolo "La Faglia" che andrà in scena al Teatro Rasi giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 21. Il testo dell'autrice francese Adèle Gascuel viene portato in scena da Daniele Amendola e Valerio Malorni con la regia di Simone Amendola. In video Caterina Marino, scenografia di Santo Alessandro Badolato e produzione Blue Desk, con il sostegno di Infinito, CapoTrave Kilowatt, Ravenna Teatro, CSS Udine, Centro di Residenza della Toscana (Armunia).

L’ostinazione di due uomini deputati a tappare i buchi di un mondo in declino è al centro del racconto di Gascuel che, con ironia, ripercorre la logica di pensiero dell’Occidente moderno. La propensione a sfruttare corpi, esseri e cose, viene qui proposta col cinismo della commedia, attraverso una favola post-apocalittica dove i due antieroi, che si pensano maschi dominanti, vorrebbero cambiare tutto, andarsene, ma non sanno come fare. Nel frattempo, riparano la Terra usando nientemeno che cemento.

Nelle serate di giovedì e venerdì sarà attivo il servizio di trasporto gratuito verso il Teatro con successivo ritorno. A bordo, ogni sera, sarà presente un'esperta che racconterà lo spettacolo ad abbonati e abbonate.

Sono disponibili biglietti gratuiti per universitari e universitarie del Campus di Ravenna grazie alla collaborazione con Fondazione Flaminia. Per gli abbonati alla Stagione dei Teatri l'ingresso è di 10 €. Inoltre l'8 febbraio, alle 21, al Teatro Socjale di Piangipane andrà in scena "È vent de cuntr?ri", di Eugenio Sideri, con Tania Eviani e Gianni Parmiani, musiche originali di Andrea Fioravanti, produzione Lady Godiva Teatro.

Prezzo dei biglietti: intero 18 euro, ridotto 16 euro, under 26 10 euro. Informazioni alla biglietteria del Teatro Rasi via di Roma 39 (tel. 0544 30227, aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento).