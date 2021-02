La festa di Carnevale online tra burattini, giochi e laboratori

Ultimo appuntamento per la stagione Le Arti della Marionetta. Domenica 14 febbraio in programma uno spettacolo di burattini, tanti giochi, un laboratorio a tema e una grande festa in costume per festeggiare il Carnevale.

Quella che sarebbe stata una grande festa di Carnevale in costume si trasforma in una diretta livestreaming: ospite speciale sarà l’eroe della baracca, lo spericolato Fagiolino Fan Fan. Gli spettatori, rigorosamente in costume – mamme e papà compresi – potranno assistere a uno spettacolo di burattini della Famiglia Monticelli.

Dopo lo spettacolo seguiranno un gioco e un laboratorio per poter festeggiare insieme una delle feste più antiche e più divertenti che l’uomo abbia mai creato. I partecipanti potranno fare la conoscenza di tutti gli amici di Fagiolino: Arlecchino, Brighella, il dottor Balanzone, Pantalone, e imparare con loro il grande ballo di Carnevale per danzare tutti insieme, spettatori, musicisti e burattini.

L’appuntamento è per le ore 17:00 sulla piattaforma Zoom. È possibile acquistare i biglietti online al sito www.vivaticket.com. Il costo è a connessione (biglietto unico 10 euro a nucleo familiare).