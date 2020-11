La Fiab in piazza per raccontare nuovi progetti e attività

Fiab Ravenna non si ferma e continua a proporre iniziative, muovendosi sempre negli ambiti di sicurezza che impone il momento difficile della pandemia. Sabato 7 novembre è in programma un importante evento di promozione. Si svolge infatti la giornata che la Fiab Italia, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha scelto per la divulgazione della propria mission di associazione ambientalista e promotrice della mobilità sostenibile, per farsi conoscere e per conoscere chi è interessato, come noi, a scegliere di sostenere una migliore qualità della vita nelle nostre città.

Per questo, nell’ambito della Giornata del Tesseramento 2021, la Fiab Ravenna è presente con nostro gazebo in Piazza del Popolo a Ravenna, dalle 16 alle 18 di sabato 7 novembre, offrendo materiale divulgativo e sarà inoltre possibile rinnovare la propria iscrizione o iscriversi come nuovo socio. Ai soci sarà regalato un simpatico e utile omaggio per gli amanti della bici.

Per l'occasione vengono presentate le attività svolte durante quest'anno difficile e inatteso, con le escursioni del sabato, la partecipazione alle giornate del FAI, il gemellaggio con Fiab Foligno per Dante 700, la promozione dei percorsi ravennati del TOURER, il week-end nel Delta del Po, le notturne in estate, da quelle più semplici fino a Marina per mangiare un gelato insieme, a quella più impegnativa da Ferrara a Ravenna.

Viene presentato anche il progetto "Mobilità post Coronavirus" all'Amministrazione Comunale, l’intervento fatto sull'Autorità Portuale in occasione dell'ordinanza di divieto accesso bici alle dighe foranee, i progetti BikeToWork e BikeToSchool, l’osservatorio continuo che abbiamo sulle ciclabili del territorio ravennate.