La Filarmonica Toscanini in concerto insieme all'arpa di Xavier de Maistre

Sabato 22 gennaio alle 21.00, nuovo appuntamento nell’ambito della decima edizione della stagione musicale ERF&TeatroMasiniMusica. Sul palco del Teatro Masini di Faenza un solista di fama mondiale, l’arpista Xavier de Maistre, noto non solo per l’incredibile tecnica acrobatica e il sentimento interpretativo, ma anche per il continuo superamento delle possibilità del suo strumento e la sua continua ridefinizione. Insieme a lui, la Filarmonica Toscanini, fiore all'occhiello del territorio emiliano romagnolo, diretta da Alessandro Bonato, tra i più giovani Direttori d’Orchestra in Italia, con il Concerto per arpa e orchestra di Alberto Ginastera e la Sheherazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Protagonista del concerto, dunque, l’arpa, strumento affascinante e dal suono fortemente evocativo, certamente tra i più conosciuti ma raramente presente come strumento solista nei programmi sinfonici.

In apertura di programma il Concerto per arpa e orchestra op.25 del compositore argentino Alberto Ginastera. Un concerto che si distingue nel repertorio arpistico tradizionale per l’utilizzo di effetti sonori particolari quali il glissando con le unghie e i battiti sulla tavola armonica. Per l’occasione sul palco dell’auditorium Paganini ci sarà Xavier De Maistre, riconosciuto come uno tra i più importanti arpisti solisti erede della grande scuola d’arpa francese. Una proposta certamente insolita del grande compositore argentino scomparso nel 1983.

La seconda parte del programma prevede un grande classico del repertorio, la Suite sinfonica op. 35 Sheherazade di Rimskij-Korsakov, brano liberamente ispirato ad alcuni episodi della raccolta Le mille e una notte. Nel solco “toscaniniano” della valorizzazione dei giovani talenti della scuola direttoriale italiana debutta sul podio della Filarmonica il giovane direttore italiano Alessandro Bonato recentemente nominato Direttore Principale dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana.