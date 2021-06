Un'escursione notturna per raggiungere "la fonte miracolosa"

Venerdì 2 luglio si parte alla scoperta delle acque curative della fonte di San Cristoforo a Brisighella. La fonte risale alla fine del 1400, quando un pastore si accorse che alcune pecore malate, guarirono dopo essersi abbeverate dalle pozze naturali che si formavano in superficie. Quando la notizia arrivò ai Manfredi, i signori di Faenza, essi decisero di far scavare un pozzo per poter meglio usufruire dell'acqua miracolosa. L'escursione in programma venerdì prevede una camminata notturna alla scoperta di questa fonte e dell'ambiente circostante, camminando nel silenzio del crepuscolo, ascoltando i suoni notturni e qualche altra leggenda.

Si parte alle 20.15 (ritrovo ore 20.00) in via San Cristoforo. Quota: 12 euro a testa (6 euro fino a 16 anni); la quota comprende visita guidata con Guida ambientale escursionistica abilitata Danio Miserocchi. Il pagamento avviene in contanti sul posto; iscrizione obbligatoria: esclusivamente messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano). Durata 2 ore e mezza circa per circa 5,5 km di percorso con dislivello di 75 metri, presente un'unica salita/discesa un po' più impegnativa che richiede un minimo di buona condizione fisica.

Indicazioni per il ritrovo: da Faenza prendere SP302 (via Firenze) direzione Brisighella / Firenze; superata la frazione Errano, svoltare a destra per via Pideura e poi ancora a destra per via San Cristoforo; si continua lasciando il ristorante "Lievito" a sinistra arrivando così al punto di ritrovo.

Obbligatorio: Abbigliamento e scarpe da trekking; eventuali stuoie o coperte, torcia elettrica, abbigliamento semplice adatto alla stagione e all'orario. Verrà rispettata la normativa anti covid vigente al momento.

