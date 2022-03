La grande danza protagonista dell'estate romagnola: tornano le lezioni di Kledi Kadiu

Torna a Cervia il DID Summer Edition, il workshop organizzato dalla Kledi Dance Desenzano, che prevede quattro intense giornate di lezioni di danza classica, moderna e hip hop. L’evento si svolgerà nella suggestiva location dei Magazzini del Sale dal 25 al 28 agosto.

Saranno presenti i maestri Kledi Kadiu, Alessandra Celentano, Anbeta Toromani, Simone Nolasco, Andreas Muller e Veronica Peparini. Sono già aperte le iscrizioni. L'evento continuerà però anche oltre l’orario delle lezioni in versione serale con il DID Summer Edition MiMa By Night. Per ognuno dei giorni di stage si terrà infatti una serata dedicata. Il 27 agosto inoltre è in programma la Cena di Gala, durante la quale verranno assegnate importanti borse di studio ai partecipanti più talentuosi del DID Summer Edition MiMa.

“Un evento prestigioso con maestri d’eccezione che, visto anche il successo della precedente edizione, abbiamo pensato di sostenere anche quest’anno. -dichiara l’assessora a Sport ed Eventi Michela Brunelli- Grazie al DiD Summer Edition MiMa, organizzato egregiamente da Silvia Frecchiami. Centinaia di giovani danzatrici e danzatori raggiungono la nostra città da tutta Italia, insieme alle loro famiglie, per migliorare in quello che è per loro non è solo una passione, ma uno stile di vita. Siamo felici di ospitarli nel nostro Magazzino del Sale Torre, uno dei luoghi più belli ed identitari della nostra città".