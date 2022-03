La grande danza sul palco con l'Alonzo King Lines Ballet

Il 19 e 20 marzo l’Alighieri accoglie il ritorno della Alonzo King LINES Ballet, compagnia capace di coniugare il rigore del balletto classico alla follia del jazz, alle danze etniche, alle tecniche moderne e contemporanee…per mantenere intatto il senso di meraviglia dello spettatore, come ben dimostra Azoth, mercuriale suite per dieci danzatori. Anche The Personal Element è stata creata dal fondatore e direttore della compagnia nel 2019; in quest’ottetto dalle linee sobrie e luminose l’impulso narrativo cede il passo alle emozioni in una poetica che lascia a ogni spettatore – all’elemento personale, insomma – il compito di trovare la propria sintonia con le sfumature e gli umori espressi dai corpi in movimento.

Orari spettacolo: sabato alle 20.30, domenica alle 15.30. Biglietti da 10 a 30 euro.