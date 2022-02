La lotta per i diritti degli omosessuali arriva in sala con il documentario "Let’s Kiss"

Il documentario Let’s Kiss – Storia di una rivoluzione gentile arriva martedì 22 febbraio al Cinema Sarti di Faenza e mercoledì 23 al Cinema Mariani di Ravenna, sempre alle ore 21.00. Due serate d’eccezione con ospiti il regista Filippo Vendemmiati e l’ex politico e attivista Franco Grillini, protagonista del film. Da Bologna alla riviera romagnola, da Roma a New York, una battaglia costante, ma sempre garbata nei toni e nei modi, per i diritti degli omosessuali e contro le discriminazioni, raccontata attraverso la storia di uno dei protagonisti. Laureato in pedagogia e tra i fondatori di Arcigay (associazione di cui ora è presidente onorario), Grillini è stato uno dei più importanti attivisti per i diritti civili in Italia.

A portarne la storia su grande schermo – con il significativo contributo delle musiche di Paolo Fresu – è Filippo Vendemmiati, da sempre diviso tra giornalismo e cinema e già noto per documentari come È stato morto un ragazzo e Non mi avete convinto. Dal suo interesse per le storie personali e dalla sua dedizione all’approfondimento è nata quella che prima di tutto è un’opera biografica, ma che diventa infine “un racconto, tra il pubblico e il privato, di una vicenda storica che ha segnato il nostro paese”. Una storia importante e profonda, proposta però – spiega il regista – “mantenendo un tono allegro e leggero – che non significa superficiale – così da restare fedeli alla natura del protagonista, che anche di fronte agli attacchi più beceri e insultanti ha risposto sempre con l’ironia”.

“Sono molto lieto che Faenza e il nostro Cinema Sarti - spiega il sindaco di Faenza Massimo Isola - ospitino il documentario firmato da Filippo Vendemmiati sulla storia di Franco Grillini, un emblema per il nostro Paese per il suo lungo impegno nella tutela e nella rivendicazione dei diritti civili. L’appuntamento di martedì 22 febbraio sarà l’occasione di conoscere e apprezzare la ‘rivoluzione gentile’ di questa straordinaria figura, del suo lavoro relativamente a un argomento così sensibile che spesso è destinatario di sostegno e vicinanza solo su un piano formale e che invece necessita di attenzione e approfondimento per poterci definire, anche su questi temi, in linea con altri paesi europei”.

“Si tratta di un film di straordinaria attualità – sostiene Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura del Comune di Ravenna - che rispecchia in pieno l’animo gentile di Franco Grillini, leader del movimento LGBT+; animo gentile e grandissima umanità che, uniti alla costanza e all’ostinazione degne di tutti i grandi “combattenti”, hanno la capacità di cambiare il mondo con la forza di un sorriso. Il successo del film a Berlino, oltre alle indiscusse motivazioni artistiche, lancia un messaggio importante e traccia una rotta chiara per battaglie culturali di cui il nostro tempo ha ancora grande bisogno”.