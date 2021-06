Il laboratorio "la maga dei colori" per imparare la scienza in allegria

Mercoledì 16, alle 18, al Parco Tedorico di Ravenna è in programma un laboratorio ludico-scientifico rivolto ai bambini (6-10 anni), condotto dalla prof.ssa Maria Cristina Gamberini dell'Università di Modena e Reggio Emilia, per sperimentare la chimica dei colori e alcune nozioni base di chimica e fisica.



Svolgere attività di sperimentazione scientifica consente ai bambini di avvicinarsi e conoscere la scienza divertendosi. I laboratori STEM (Scienza Tecnologia Ingegneria Matematica), infatti, permettono di unire creatività, giocosità e apprendimento dei fenomeni scientifici che ci circondano.



In questo laboratorio proposto da Kid Lights, i bambini entreranno in contatto con la natura e saranno guidati da un esperto alla scoperta degli elementi naturali, delle leggi scientifiche e delle proprietà chimiche che sono insite in tutti gli oggetti di uso quotidiano. Vivranno l'esperienza delle trasformazioni degli elementi e delle reazioni chimiche e di altre meraviglie spesso invisibili agli occhi. Costo: 12 euro.

