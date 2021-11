La magia della Patagonia in uno straordinario viaggio a piedi

Indirizzo non disponibile

Giovedì 2 dicembre alle ore 21.00 presso la sede dello Spazio culturale Scambiamenti di Cervia si potrà viaggiare con la fantasia fino all’altro capo del mondo. Vulcani, Ghiaccio, Oceani e paesaggi incredibili: questa è la Patagonia, dove il Sudamerica sfiora il Polo.

Scambiamenti incontra Emanuel Giordani, Micheal Zoffoli e Fabio Negosanti reduci da uno spettacolare viaggio a piedi verso la fine delle Ande, per ascoltare dalla loro viva voce il racconto di un’esperienza mistica, che i tre compagni hanno scelto di intraprendere a piedi immersi in un paesaggio mozzafiato. Emanuel e la sua fedele macchina fotografica restituiranno ai presenti un'avventura tanto dura quanto spettacolare, destinata a imprimersi per sempre nella memoria.

L’ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti, riservato ai possessori di Green Pass.

Per prenotazioni, inviare messaggio WhatsApp al 3382196514.