"La magia delle conchiglie": un'attività in spiaggia dedicata ai più piccoli

Un'attività in spiaggia dedicata ai più piccoli tra yoga ed esplorazione. Un evento pensato per bambini da 2 a 6 anni, ma che accoglie anche fratelli più grandi o bimbi grandi appassionati di conchiglie!

Appuntamento giovedì 3 agosto ore 18:00 al Bagno Kiribati di Punta Marina per raccogliere conchiglie e creare insieme mandala pieni di magia. L'iniziativa durerà circa un'ora.

Ricordati di portare un secchiello!



I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria! Chiama Silvia al 392.0005160

Per maggiori informazioni segui @kidlights su Instagram (https://www.instagram.com/kidlights)