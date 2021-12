La magia delle feste nel borgo: mercatini, musica e fiaccolata dei Babbi Natale

Indirizzo non disponibile

Per le feste, Brisighella si veste di una atmosfera calda e accogliente, pronta a celebrare uno dei periodi più attesi dell’anno con l’evento “Luce di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella. Domenica 19 dicembre, dalle 10:00 i visitatori del caratteristico borgo medievale potranno godere delle tradizionali decorazioni natalizie che illuminano Brisighella, passeggiare tra i banchetti del mercatino di Natale e i negozi del centro appositamente aperti per le festività. Occasione da non perdere, l’apertura straordinaria del temporary shop natalizio a cura di Fioriluna presso la Galleria Comunale “La Manica” (via Naldi, 5).

Presso la Casetta di Babbo Natale in piazza Carducci, bambini e bambine potranno conoscere Babbo Natale e i suoi aiutanti, che per festeggiare distribuiranno caramelle e dolcetti, mentre per gli adulti sarà presente il Gruppo Alpini di Brisighella con castagne e vin brulè.

Alle ore 15:30, in Piazza Carducci, avrà luogo la premiazione del concorso per i negozianti "Vetrine di Natale" e la premiazione delle scuole dell’infanzia e primaria di Brisighella e Fognano che hanno realizzato i pannelli decorati a tema natalizio esposti nel Parco Caduti di Nassiriya. La collaborazione delle attività commerciali e dei più piccoli si conferma preziosa ogni anno per rendere il centro storico una magica vetrina en plen air.

Gli amanti dell’arte potranno visitare la Chiesa di Santa Croce, aperta straordinariamente in occasione della mostra "Percorrendo l'immaginario" di Gabriella Scarpa e Karen Chiarini. Alle ore 15:00 avrà luogo un “Intermezzo letterario” con le autrici Aurea Bettini e Monica Guerra.

Alle 16.30, sempre dalla Piazza, partirà la “Fiaccolata dei Babbi Natale” attraverso il tipico panorama dei tre colli. Guidata dal suono della cornamusa e dal suo zampognaro, la scia delle fiaccole e dei “berretti” rossi, consegnati per l’occasione ad ogni partecipante, passerà lungo i caratteristici camminamenti in prossimità della Torre dell’orologio e della Rocca per poi ritornare verso il centro storico.

La giornata si concluderà alle 18:00 con il Concerto di Natale presso il Teatro Giardino (via Fossa, 16), con il tenore Pietro Picone, accompagnato al pianoforte da Andrea Ruscelli, con musiche di Puccini, Donizetti, Armstrong, Morricone e i tradizionali canti natalizi. A fine concerto la Pro Loco di Brisighella offrirà panettone e spumante per gli Auguri di Buon Natale, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid.

Nella splendida cornice natalizia, anche i Musei Comunali Brisighellesi saranno aperti per accogliere i visitatori: Museo Giuseppe Ugonia (Piazzetta Porta Gabolo 1) 10:00-12:30 e 15:00-17:00; Rocca Manfrediana (Via Rontana, 64) 10:00-12:30 e 14:30-16:30. Ingresso con biglietto unico 3 euro, necessario green pass. In particolare, al Museo Ugonia sarà possibile visitare le due nuove mostre inaugurate sabato 18 dicembre “Custodi della notte” di Paola Babini e la nuova sezione permanente “Omaggio a Giuseppe Ugonia. Artisti romagnoli contemporanei”.