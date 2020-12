La Marcia della Pace del 1 gennaio si fa online

Quest’anno, a causa delle regole imposte dall’emergenza sanitaria, non si svolgerà la tradizionale Marcia della Pace nelle strade di Faenza. I promotori hanno convenuto però un programma alternativo per celebrare questa giornata. Venerdì 1 gennaio saranno proposte alcune testimonianze sulla pagina Facebook della Diocesi di Faenza-Modigliana realizzate da gruppi, comunità e associazioni locali.

Dalle 16.45 le testimonianze saranno incentrate sul messaggio del Papa per la 54esima Giornata mondiale della Pace e su come i vari gruppi coinvolti vivono la costruzione della pace nella propria realtà. Alle 17.40 sarà trasmessa sempre sulla stessa pagina Facebook, dalle scalinate del Duomo di Faenza, la lettura del messaggio di papa Francesco. Alle 18 si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, monsignor Mario Toso, in Cattedrale.