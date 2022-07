La Milanesiana: Antonio Rezza in scena con lo spettacolo "Io"

La Milanesiana, festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, arriva il 15 luglio in Pizza Garibaldi a Cervia per la seconda tappa nel Ravennate con “IO”, spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella con lo stesso Antonio Rezza. Inizio ore 21.00. Ingresso gratuito senza prenotazione. I saluti istituzionali sono affidati al sindaco Massimo Medri, mentre introdurrà la serata Elisabetta Sgarbi.

La storia di “IO”. Il radiologo esaurito fa le lastre sui cappotti dei pazienti mentre un essere impersonale oltraggia i luoghi della provenienza ansimando su un campo fatto a calcio. Io cresce inumando e disumano, inventando lavatrici e strumenti di quieto vivere. Il radiologo spossato avvolge un neonato con l’affetto della madre, un individualista piega lenzora a tutto spiano fino ad unirsi ad esse per lasciare tracce di seme sul tessuto del lavoro. Tre persone vegliano il sonno a chi lo sta facendo mentre il piegatore di lenzora, appesantito dal suo stesso seme, scivola sotto l’acqua che si fa doccia e dolce zampillare.

Io mangia la vita bevendo acqua rotta che è portavoce dell’amaro nascere, il piegatore di lenzora parte per la galassia rompendo l’idillio con il tessuto amato. Si gioca all’oca, parte il dado di sottecchio, Io si affida alla bellezza del profilo per passare sotto infissi angusti. Ogni tanto un torneo, un uomo che cimenta in imprese impossibili ma rese rare dalla sua enfasi, un ufo giallo scrutante esseri e parole, un visionario vede vulva nelle orecchie altrui. E Io, affacciato sul mondo terzo dove scopre che, tra piaghe e miseria, serpeggia l’appetito non supportato dalla tavola imbandita. Infine la catastrofe: Io si ridimensiona…