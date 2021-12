"La misura del tempo, con Aldo Scapoli - usciamo a riveder le stelle"

Giovedì 9 dicembre torna l'appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

L'incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la sesta puntata della serie "Usciamo a Riveder le Stelle".



In apertura, dalle 20, nuvole permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con binocoli e telescopi.



Dalle 21 interverrà l'ospite ???? ???????, ingegnere, ex docente di tecnologia meccanica e collaboratore della "Libera Università per Adulti" e della "Palestra della Scienza" di Faenza. L'argomento è "La Misura del Tempo: viaggio nell'evoluzione del nostro calendario".

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21, all'indirizzo

https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all'indirizzo

https://youtu.be/O0whbPzR1Ik



A seguire, dalle 22, riprende l'osservazione del cielo con i presenti, meteo permettendo.



L'intervento si svolge al chiuso, e nel rispetto delle norme vigenti, per l'accesso sarà richiesto il green pass. La capienza è limitata, ed è necessaria la prenotazione attraverso la pagina Facebook del Gruppo Astrofili Faenza (https://facebook.com/astrofaenza) oppure attraverso i contatti telefonici sul sito https://www.astrofaenza.it



L'osservazione del cielo all'inizio e alla fine dell'incontro, si svolgerà all'aperto, solo in caso di condizioni meteo favorevoli. E' comunque richiesta la prenotazione.



?? ?????? ??? ?????



Partendo da un excursus sulla numerazione degli anni, Aldo Scapoli affronta la struttura dei calendari romani e il passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano oggi vigente, mettendone in evidenza caratteristiche, curiosità storiche e stranezze.