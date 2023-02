La Musica delle Parole: alla Darsena del Sale tocca agli Extraliscio

Prezzo non disponibile

La musica delle parole è un ciclo di incontri curato da Paola Cevenini per la Darsena del Sale di Cervia che racconterà, attraverso un lungo cartellone di appuntamenti, cosa succede nell’universo sonoro della ‘popular music’ nazionale, quando a narrare le proprie vite (ma anche quelle degli altri) sono alcuni tra i più originali protagonisti di questa scena. Una rassegna che attraversa i generi e le classificazioni, che si muove tra tradizione e vertigini elettroniche, tra piste da ballo e balere, tra l’eccitazione della contemporaneità e la dolce nostalgia di un passato vicino. Tra la tecnologia della dance e le armonie disegnate nelle aie romagnole. Una occasione per guardare alla musica e alla realtà nella quale viviamo dal punto di vista dei musicisti. Diversi tra loro, ma uniti dalla passione per un linguaggio artistico che ha la capacità di parlare direttamente al cuore. Senza mediazioni.

Siccome la storia del liscio è di straordinaria attualità, al punto da far coniare la definizione di ‘punk da balera’ per la musica degli Extraliscio, sarà Mirko Mariani a presentare il 24 febbraio (ore 18) il libro sulla loro esperienza che li ha portati dalle balere alla Biennale del Cinema di Venezia, con il film di Elisabetta Sgarbi su di loro. Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera (La Nave di Teseo) arriva alla Darsena del Sale con una presentazione accompagnata interventi musicali della band, versione Extraliscio Club.

Si prosegue sino al 28 aprile con tanti grandi nomi della musica italiana, tra questi Angelo Branduardi, Simone Cristicchi e Alex Daniele, i cui appuntamenti verranno annunciati a breve.