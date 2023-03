La musica del Duo Elegia per l'inaugurazione di "Liberamente Donne"

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, i riflettori si accenderanno sull'esposizione collettiva “Liberamente Donne: Creazioni artistiche al femminile”, con opere create dalle artiste del territorio - brisighellesi e non - a testimonianza di quanto vasta e variegata possa essere anche in ambito locale la produzione nel campo dell’arte. La mostra verrà inaugurata sabato 11 marzo alle 17 nella Galleria d’Arte Comunale della Manica. A seguire, al Foyer del Teatro Pedrini (via Naldi 2), si terrà il concerto per la Festa della Donna a cura de LaCorelli. A esibirsi sarà il “Duo Elegia” - Giada Jasmine Rizqallah (violino) ed Elena Di Dato (chitarra) - un duo di giovani e affiatate artiste che insieme regaleranno al pubblico pagine di Dowland, Giuliani e Bach. Il concerto sarà impreziosito dal brindisi di benvenuto offerto per l'occasione dall'Albergo Ristorante La Rocca.