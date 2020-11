La musica del territorio in streaming: il Mei presenta i Pioggia Noise

Sarà un appuntamento settimanale quello che il Mei di Faenza dedica ad artisti e band del territorio, un'iniziativa pensata per valorizzare la musica emergente. Ogni settimana il Mei fa spazio sulla sua pagina Facebook a un artista o gruppo del territorio faentino e dei dintorni per raccontare la sua esperienza artistica in questa fase e lancera’ presto un contest originale e imperdibile.

Si comincia dai Pioggia Noise, una crew formata dal trapper Zero Paga, dal cantautore Ale di Loto e dal chitarrista e compositore e arrangiatore Giacomo Ambrosini tutta Made in Faenza. Dopo la vittoria al MEI 2020, presentano le loro nuove produzioni tra album e singoli. Una crew artistica tutta faentina che si sta allargando a nuovi artisti e che è rappresentantiva di una scena faentina che presenta moltissimi giovani cantautori e moltissimi trapper.