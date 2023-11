La musica dell’Adriatic Dixieland Jazz Band al "concerto-baratto" per sostenere la cucina popolare

Domenica 26 novembre alle 21 il teatro comunale di Cervia Walter Chiari ospiterà un concerto dell’Adriatic Dixieland Jazz Band. Gli otto artisti della band doneranno una serata di musica per il nuovo progetto di Cervia social food, la cucina popolare, denominata CucinaSorriso. Si tratta di un'occasione particolare, una sorta di concerto baratto, per il quale non occorre acquistare un biglietto, ma si accederà in teatro solo portando alimenti, che saranno donati alla cucina popolare, dove verranno poi cucinati per gli ospiti.

Gli alimenti che possono essere portati per accedere in teatro sono i prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, olio, tonno, scatolame di vario genere, ecc.), prodotti freschi di non immediato utilizzo (patate, carote, mele, ecc.) e prodotti da forno confezionati (grissini, cracker, ecc.). È necessario prenotarsi scrivendo a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it o telefonando al 3343298097 (anche con un messaggio whatsapp).