La musica della Xmas Marching Band accende la vigilia di Natale

Il 24 dicembre torna l’animazione musicale in centro storico, quest'anno curata della Scuola comunale di musica Sarti in collaborazione con la scuola di musica Artistation di Faenza. Il 24 dicembre, la Xmas Marching Band partirà alle 11 da via Pistocchi 16, nei pressi dell’ingresso di Spazio Ceramica Faenza per un breve percorso musicale in centro storico.

Dal 2015 questo momento è legato all'esperienza del Temporary Shop di Natale della Ceramica. Quest'anno l’esperienza è maturata nello ‘Spazio Ceramica Faenza’, il luogo permanente del Comune dedicato alle botteghe della città, nei locali tra via Pistocchi e piazza Nenni. Così, anche in queste festività, la Vigilia di Natale verrà caratterizzata da un momento musicale con allievi e insegnanti di due scuole di musica, Sarti e Artistation che presentano la formazione della ‘Xmas Marching Band’, in versione itinerante.